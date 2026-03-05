Фёдор Смолов оценил футбольные навыки Хабиба Нурмагомедова

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов оценил футбольные навыки бывшего чемпиона UFC в лёгком весе соотечественника Хабиба Нурмагомедова.

«Как Хабиб играет в футбол? Нормально. Он футбольный. Я видел какие-то видео, где Хабиб играет в футбол. Его движения казались забавными, потому что он борец, бегает не так быстро. Движения специфические, свойственные борцам.

Но я играл с ним в футбол, он отдал мне голевую передачу. Будучи правшой, он с левого фланга вырезал верхом передачу просто идеальную. Я даже головой забил. Я только там могу головой забивать. И Хабиб сам забил», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.