Чарльз Оливейра заявил, что у него лучшее резюме в UFC, чем у Хабиба и Махачева

Бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра считает, что имеет лучшее резюме, чем звёздные россиянине Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
«Хабиб ушёл из спорта непобеждённым. Ислам творит историю как чемпион двух дивизионов. Но если вы посмотрите на резюме, имена, победы, рекорды и на то, через что мне пришлось пройти, я думаю, что моё резюме лучшее», — сказал Оливейра в интервью пресс-службе UFC.
Чарльзу Оливейре 36 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2010 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 24 победы и 11 поражений.
