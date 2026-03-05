Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт заявил, что объявит полный кард турнира UFC в Белом доме уже на этой неделе

Дана Уайт заявил, что объявит полный кард турнира UFC в Белом доме уже на этой неделе
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что объявит полный кард турнира UFC в Белом доме уже на этой неделе.

«На этой неделе я объявлю весь кард. Всё готово. Мы держали это в таком секрете, что даже в комнате матчмейкинга, когда работали над этим турниром, не использовали обычную доску с наборными именами, а писали всё от руки, а затем стирали. Ждать осталось немного», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости США. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.

Материалы по теме
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Турнир в Белом доме — большая головная боль UFC. Из-за него заглох весь промоушен
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android