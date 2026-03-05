Дана Уайт заявил, что объявит полный кард турнира UFC в Белом доме уже на этой неделе

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что объявит полный кард турнира UFC в Белом доме уже на этой неделе.

«На этой неделе я объявлю весь кард. Всё готово. Мы держали это в таком секрете, что даже в комнате матчмейкинга, когда работали над этим турниром, не использовали обычную доску с наборными именами, а писали всё от руки, а затем стирали. Ждать осталось немного», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.

Напомним, турнир UFC в Белом доме планируется провести 14 июня на территории официальной резиденции президента США. Он будет проведён в честь 250-летия независимости США. Кроме того, 14 июня свой день рождения отметит действующий президент США Дональд Трамп.