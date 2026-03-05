«Никогда не говори «никогда». Холлоуэй не исключил, что победит Оливейру удушающим приёмом

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй не исключил, что может победить бывшего чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом. Их реванш состоится 8 марта на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера.

«Никогда не говори «никогда». Настоящий BMF заставил бы сдаться парня с наибольшим количеством побед приёмами в UFC. Это бой по правилам ММА, и может случиться всё, что угодно», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, Оливейра встретился с поляком Матеушем Гамротом. Чарльз победил его удушающим приёмом во втором раунде.

Холлоуэй, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся 20 июля на турнире UFC 318, встретился с соотечественником Дастином Порье. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.