Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Никогда не говори «никогда». Холлоуэй не исключил, что победит Оливейру удушающим приёмом

«Никогда не говори «никогда». Холлоуэй не исключил, что победит Оливейру удушающим приёмом
Комментарии

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй не исключил, что может победить бывшего чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейру удушающим приёмом. Их реванш состоится 8 марта на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

«Никогда не говори «никогда». Настоящий BMF заставил бы сдаться парня с наибольшим количеством побед приёмами в UFC. Это бой по правилам ММА, и может случиться всё, что угодно», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, Оливейра встретился с поляком Матеушем Гамротом. Чарльз победил его удушающим приёмом во втором раунде.

Холлоуэй, в свою очередь, в последнем бою, который состоялся 20 июля на турнире UFC 318, встретился с соотечественником Дастином Порье. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.

Материалы по теме
UFC 326: BMF-разборка в Лас-Вегасе! Холлоуэй и Оливейра сойдутся в реванше. LIVE
Live
UFC 326: BMF-разборка в Лас-Вегасе! Холлоуэй и Оливейра сойдутся в реванше. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android