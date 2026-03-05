Скидки
Непобеждённый Бенавидес включил Бивола и Бетербиева в список своих желанных соперников

Непобеждённый Бенавидес включил Бивола и Бетербиева в список своих желанных соперников
Непобеждённый действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес рассказал, с кем хотел бы подраться до конца 2026 года.

«В мире существует много сложных вызовов. После победы над Зурдо Рамиресом я стану охотиться за самыми лучшими парнями в этом спорте. К примеру, за Биволом, поскольку он владеет всеми титулами в полутяжёлом весе. Есть другой монстр — Артур Бетербиев, а ещё Джей Опетайя и, конечно, Канело. К тому времени, как я завершу карьеру, никто не сможет сказать, что я не являюсь лучшим», — приводит слова Бенавидеса портал Boxing Social.

Бенавидесу 29 лет. Дэвид дебютировал на профессиональном ринге 17 августа 2013 года. В его рекорде 31 победа, из которых 25 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

