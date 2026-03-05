Макс Холлоуэй заявил, что предпочёл бы подраться с Макгрегором, а не за титул UFC

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что предпочёл бы провести бой с ирландцем Конором Макгрегором, если бы ему также предложили бой за титул.

«Я чувствую, что шанс побороться за титул будет в любом случае. Когда есть возможность, нужно вступать в борьбу за деньги. Оба боя — это денежные поединки, но Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять этот вызов. Я хочу отыграться со всеми, кто меня победил. С Конором у меня никогда не было такой возможности. Так что, если я смогу отыграться, это будет весело», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.

Холлоуэй в последнем бою, который состоялся 20 июля на турнире UFC 318, встретился с соотечественником Дастином Порье. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.