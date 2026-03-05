Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макс Холлоуэй заявил, что предпочёл бы подраться с Макгрегором, а не за титул UFC

Макс Холлоуэй заявил, что предпочёл бы подраться с Макгрегором, а не за титул UFC
Комментарии

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что предпочёл бы провести бой с ирландцем Конором Макгрегором, если бы ему также предложили бой за титул.

«Я чувствую, что шанс побороться за титул будет в любом случае. Когда есть возможность, нужно вступать в борьбу за деньги. Оба боя — это денежные поединки, но Макгрегор есть Макгрегор. Надо быть полным идиотом, чтобы не принять этот вызов. Я хочу отыграться со всеми, кто меня победил. С Конором у меня никогда не было такой возможности. Так что, если я смогу отыграться, это будет весело», — приводит слова Холлоуэя портал Bloody Elbow.

Холлоуэй в последнем бою, который состоялся 20 июля на турнире UFC 318, встретился с соотечественником Дастином Порье. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.

Материалы по теме
Миллионеры из трущоб. Холлоуэй и Оливейра станут ещё богаче перед «пенсией»
Миллионеры из трущоб. Холлоуэй и Оливейра станут ещё богаче перед «пенсией»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android