Макс Холлоуэй не включил ни одного россиянина в топ-4 величайших бойцов в истории UFC

34-летний бывший чемпион UFC в полулёгком весе, а ныне обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй составил топ-4 величайших бойцов в истории североамериканской организации в интервью на YouTube-канале Paramount UFC.

Топ-4 величайших бойцов в истории UFC, по мнению Холлоуэя.

1. Жорж Сен-Пьер.
2. Андерсон Силва.
3. Рэнди Кутюр.
4. Даниэль Кормье.

Холлоуэй в последнем бою, который состоялся 20 июля на турнире UFC 318, встретился с соотечественником Дастином Порье. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Благословенного единогласным решением судей.

Ранее Холлоуэй заявил, что предпочёл бы подраться с Макгрегором, а не за титул UFC.

