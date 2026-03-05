Скидки
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна

Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл сообщил о подписании контракта с промоутерским агентством Matchroom Talent Agency, которым руководит Эдди Хирн.

Фото: Пресс-служба Matchroom Talent Agency

«Когда я начал разговаривать с Томом, обнаружил, что этот человек утратил свою былую энергию. Я сказал ему: «Подними голову. Ты чемпион UFC в тяжёлом весе и одна из крупнейших звёзд боевых искусств. Пойдём и заберём то, что, чёрт возьми, принадлежит тебе», — приводит слова Хирна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Тому 32 года. В своём профессиональном рекорде в ММА англичанин имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

