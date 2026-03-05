«Бразилия этого заслуживает». Оливейра потребовал у UFC провести турнир на стадионе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра обратился к руководству UFC с требованием провести турнир UFC в Бразилии на стадионе.

«Я уже говорил это раньше и говорил после своего последнего боя — Бразилия этого заслуживает. Сейчас самое время это сделать. Сейчас самое время воплотить это в жизнь. Провести турнир на стадионе. Бразилия этого заслуживает. Бразильский народ этого заслуживает. Поставьте в центре октагон, и мы будем делать свою работу, а именно – заполнять стадион до отказа. Послушайте, Дана, Хантер, Шон Шелби — давайте сделаем это. Бразильский народ этого заслуживает, и мы сделаем это прекрасно», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.