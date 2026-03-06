Результаты четвёртого дня чемпионата России по самбо

Пресс-служба Всероссийской федерации самбо опубликовала результаты четвёртого соревновательного дня чемпионата России — 2026.
Женщины
65 кг
1-е место — Карина Черевань ЦФО (Московская область).
2-е место — Екатерина Дорошенко СПб (Санкт-Петербург).
3-е место — Екатерина Голубева СФО (Новосибирская область).
3-е место — Милена Хилова УФО (Свердловская область).
80+ кг
1-е место — Ольга Артошина СФО (Красноярский край).
2-е место — Альбина Чоломбитько УФО (Свердловская область).
3-е место — Валерия Нижегородова ЮФО (Краснодарский край).
3-е место — Олеся Ткаченко УФО (Свердловская область).
Мужчины
79 кг
1-е место — Али Турсунов УФО (Свердловская область).
2-е место — Рамед Гукев УФО (Свердловская область).
3-е место — Артём Кривых УФО (Свердловская область).
3-е место — Герман Сигарёв СПб (Санкт-Петербург).
98 кг
1-е место — Антон Коновалов ЦФО (Владимирская область).
2-е место — Сергей Кузнецов УФО (Свердловская область).
3-е место — Денис Федотов МОС (Москва).
3-е место — Дмитрий Елисеев СПб (Санкт-Петербург).
98+ кг
1-е место — Михаил Мохнаткин СПб (Санкт-Петербург).
2-е место — Савелий Солдатенков ЦФО (Московская область).
3-е место — Магомед Магомедов МОС (Москва).
3-е место — Михаил Кашурников МОС (Москва).