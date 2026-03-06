Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 326: где смотреть турнир, на каком канале

UFC 326: где смотреть турнир, на каком канале
Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным боем вечера станет поединок в лёгком весе между экс-чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой (Бразилия) и американцем Максом Холлоуэем.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

Посмотреть прямую трансляцию турнира UFC 326 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также соревнование запланировано к трансляции на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 1:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск 8 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

В соглавном бою турнира бразильский боец среднего веса (до 84 кг) Кайо Борральо встретится с Ренье де Риддером из Нидерландов.

Материалы по теме
Возвращение Великого и новый вызов для Атамана. Где смотреть UFC 325
Возвращение Великого и новый вызов для Атамана. Где смотреть UFC 325

Видео: Чарльз Оливейра устроил вечеринку для детей после победы в UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android