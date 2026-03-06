UFC 326: где смотреть турнир, на каком канале

В ночь с 7 на 8 марта мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным боем вечера станет поединок в лёгком весе между экс-чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой (Бразилия) и американцем Максом Холлоуэем.

Посмотреть прямую трансляцию турнира UFC 326 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также соревнование запланировано к трансляции на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 1:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск 8 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

В соглавном бою турнира бразильский боец среднего веса (до 84 кг) Кайо Борральо встретится с Ренье де Риддером из Нидерландов.

