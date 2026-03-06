Ян Блахович и Богдан Гуськов проведут реванш

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) объявила, что бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович встретится в реванше с представителем Узбекистана Богданом Гуськовым.

Поединок между двумя бойцами пройдёт на номерном турнире UFC 328, который состоится в ночь на 9 мая 2026 года в Соединённых Штатах Америки (США).

Их предыдущее сражение прошло на турнире UFC 323 в декабре 2025 года. Бой продлился все три раунда и завершился ничейным результатом решением большинства судей.

На счету Блаховича 29 побед, 11 поражений и две ничьих в ММА. У Гуськова 18 побед, три поражения и одна ничья.