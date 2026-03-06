«Не моя проблема». Дана Уайт — о драке Армана Царукяна на турнире по грэпплингу

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о драке второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Россию и Армению Армана Царукяна после схватки по грэпплингу на турнире RAF 06.
«Мне ****** на всё это. Это чья-то другая проблема, не моя», — сказал Уайт на пресс-конференции перед UFC 326.
На очередном турнире Real American Freestyle Царукян боролся с американским блогером Джорджио Пулласом. Схватка проходила грязно, в начале Джорджио провоцировал Армана тычками и пощёчинами, а затем представитель UFC стал отвечать ему. После окончания схватки Царукян нанёс удар по лицу соперника кулаком, что привело к массовой драке.