Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн — о Дане Уайте: сидишь на пресс-конференции UFC и говоришь обо мне

Эдди Хирн — о Дане Уайте: сидишь на пресс-конференции UFC и говоришь обо мне
Комментарии

Промоутер Эдди Хирн объяснил, что есть хорошего в оскорблениях президента промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Даны Уайта.

«Во-первых, это очень хорошо для меня. Ты сидишь на своей пресс-конференции UFC и говоришь обо мне. С точки зрения построения моего имиджа или бренда в США это золото.

Чем больше они говорят обо мне, тем лучше. Думаю, это действительно круто», — приводит слова Хирна IFL TV.

Конфликт между Эдди и Даной начал развиваться после того, как Уайт открыл свой собственный промоушен Zuffa Boxing и стал подписывать боксёров британца. После критики со стороны Эдди, он назвал Хирна ******.

Материалы по теме
UFC в Белом доме пройдёт в странном формате. Это точно то, чего мы ждали?
UFC в Белом доме пройдёт в странном формате. Это точно то, чего мы ждали?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android