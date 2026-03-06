Эдди Хирн — о Дане Уайте: сидишь на пресс-конференции UFC и говоришь обо мне

Промоутер Эдди Хирн объяснил, что есть хорошего в оскорблениях президента промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Даны Уайта.

«Во-первых, это очень хорошо для меня. Ты сидишь на своей пресс-конференции UFC и говоришь обо мне. С точки зрения построения моего имиджа или бренда в США это золото.

Чем больше они говорят обо мне, тем лучше. Думаю, это действительно круто», — приводит слова Хирна IFL TV.

Конфликт между Эдди и Даной начал развиваться после того, как Уайт открыл свой собственный промоушен Zuffa Boxing и стал подписывать боксёров британца. После критики со стороны Эдди, он назвал Хирна ******.