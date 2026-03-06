Скидки
Уайт — о возможном поединке с Хирном: могли бы вдвоём подраться с Джейком Полом

Уайт — о возможном поединке с Хирном: могли бы вдвоём подраться с Джейком Полом
Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос о потенциальном поединке с промоутером Эдди Хирном.

«Во-первых, мы оба уже слишком стары. Во-вторых, это должен быть какой-нибудь кард Джейка Пола на Netflix — или мы оба могли бы подраться с Джейком Полом. Мы подходим под возрастную категорию его соперников, с которыми он любит драться.

Слушай, если Эдди хочет боксировать, мы можем это сделать. Но не думаю, что Эдди согласится на это… В своё время боксировал со многими парнями. С боксёрами и бойцами UFC. Я выходил на ринг», — сказал Уайт на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

Эдди Хирн — о Дане Уайте: сидишь на пресс-конференции UFC и говоришь обо мне
