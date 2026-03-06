Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев, Арман Царукян и Халил Раунтри провели совместную тренировку

Хамзат Чимаев, Арман Царукян и Халил Раунтри провели совместную тренировку
Комментарии

В социальных сетях появился видеоролик, на котором непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян и бывший претендент на титул UFC американец Халил Раунтри провели совместную тренировку.

Чимаев 17 августа 2025 года сражался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их бой прошёл пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным судейским решением.

В своём последнем поединке Раунтри встречался с чешским бойцом и бывшим обладателем титула UFC в категории до 93 кг Иржи Прохазкой. Бой закончился в третьем раунде после того, как Иржи нокаутировал Халила.

Царукян, в свою очередь, одолел Дэна Хукера сабмишеном.

Материалы по теме
«Не моя проблема». Дана Уайт — о драке Армана Царукяна на турнире по грэпплингу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android