Хамзат Чимаев, Арман Царукян и Халил Раунтри провели совместную тренировку

В социальных сетях появился видеоролик, на котором непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян и бывший претендент на титул UFC американец Халил Раунтри провели совместную тренировку.

Чимаев 17 августа 2025 года сражался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Их бой прошёл пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным судейским решением.

В своём последнем поединке Раунтри встречался с чешским бойцом и бывшим обладателем титула UFC в категории до 93 кг Иржи Прохазкой. Бой закончился в третьем раунде после того, как Иржи нокаутировал Халила.

Царукян, в свою очередь, одолел Дэна Хукера сабмишеном.