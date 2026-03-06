Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один бой в промоушене за четыре года

Пресс-служба промоушена Professional Fighters League (PFL) объявила, что бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунский боец Фрэнсис Нганну был освобождён от контракта с организацией и стал свободным агентом.

«Профессиональная бойцовская лига приняла решение расстаться с Фрэнсисом Нганну. Мы глубоко уважаем Фрэнсиса как спортсмена и как личность и желаем ему успехов в следующей главе его карьеры в единоборствах. PFL остаётся сосредоточенной на поиске и подписании лучших спортсменов в спорте, продолжая предоставлять болельщикам по всему миру соревнования высшего класса», — приводит слова представителя PFL MMA Mania.

Фрэнсис подписал контракт с PFL в мае 2023 года. За это время он провёл всего один поединок, нокаутировав в 2024 году Ренана Феррейру, что принесло ему титул в тяжёлом весе.