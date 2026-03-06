Дана Уайт отреагировал на подписание контракта между Аспиналлом и агентством Эдди Хирна

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт прокомментировал подписание соглашения между действующим чемпионом в тяжёлом весе британцем Томом Аспиналлом с промоутерским агентством Matchroom Talent Agency, которым руководит Эдди Хирн.

«У нас нет никаких проблем с Эдди, они могут подписывать кого угодно, чтобы представлять их интересы. Он или его отец недавно заявили, что мне наплевать на него и его здоровье. Это совершенно не так. Он мне очень нравится, у меня никогда не было проблем с Томом Аспиналлом», — сказал Уайт на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

В данный момент Аспиналл проходит восстановление после операции на глаза, в которые он пропустил тычок от Сириля Гана.