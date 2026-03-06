«Я тоже хочу $ 15 млн за бой». Экс-чемпион UFC — о гонораре Конора Бенна в Zuffa Boxing

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья присоединился к числу бойцов, недовольных гонораром Конора Бенна, и заявил, что тоже хочет получать $ 15 млн за один поединок.

Британский боксёр Конор Бенн, по сообщениям, получит $ 15 млн за бой с Реджисом Прогрейсом 26 апреля под эгидой Zuffa Boxing — структуры, созданной Турки Аль аш-Шейхом, Даной Уайтом и Ником Кханом. Эта сумма вызвала волну возмущения среди бойцов UFC, которые редко видят такие выплаты.

Ранее недовольство выразили Шон О'Мэлли и Майкл Пейдж. Теперь к ним присоединился Адесанья, которому предстоит бой с Джо Пайфером 28 марта на UFC Fight Night 271.

«Zuffa Boxing — следующий вызов, на который он нацелился, но не забывайте, что именно UFC сделала его имя. Дана Уайт — президент UFC. Я понимаю, почему другие бойцы возмущены. Я чувствую себя обманутым? Нет. Я понимаю, что эти парни — бойцы топ-уровня. Они лучшие в мире в том, что делают, но и мы тоже. Это UFC, и если один парень может требовать такие деньги за один бой, и это от той же компании Zuffa, которая держит свет включённым благодаря UFC, то я тоже хочу $ 15 млн за один бой», — заявил Адесанья на своём YouTube-канале.