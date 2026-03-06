Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC в Белом доме в ночь на воскресенье

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что официальный анонс карда турнира в Белом доме, который состоится 14 июня, будет сделан в субботу, 13 июня, во время трансляции UFC 326. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед турниром в Лас-Вегасе. Уайт также раскрыл примерное количество поединков, которые войдут в программу мероприятия.

«Я смотрю на него прямо сейчас. Я вижу все шесть боёв. У нас в планах провести шесть поединков, но, возможно, мы добавим седьмой.

Каждое утро, когда я просыпаюсь, мне кто-то присылает «утечку», мол, «этот бой состоится». Все эти парни в интернете анонсируют любой бой, который только можно придумать для Белого дома. Думаю, они надеются, что если кидать достаточно много всего, то что-то да прилипнет и в конце концов они окажутся правы», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

Турнир в Белом доме приурочен к 80-летию президента США Дональда Трампа и 250-й годовщине независимости страны. Среди бойцов, которых СМИ связывают с участием в мероприятии, — Конор Макгрегор, Джон Джонс и Алекс Перейра.