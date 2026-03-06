Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC в Белом доме в ночь на воскресенье

Дана Уайт анонсирует кард турнира UFC в Белом доме в ночь на воскресенье
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что официальный анонс карда турнира в Белом доме, который состоится 14 июня, будет сделан в субботу, 13 июня, во время трансляции UFC 326. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед турниром в Лас-Вегасе. Уайт также раскрыл примерное количество поединков, которые войдут в программу мероприятия.

«Я смотрю на него прямо сейчас. Я вижу все шесть боёв. У нас в планах провести шесть поединков, но, возможно, мы добавим седьмой.

Каждое утро, когда я просыпаюсь, мне кто-то присылает «утечку», мол, «этот бой состоится». Все эти парни в интернете анонсируют любой бой, который только можно придумать для Белого дома. Думаю, они надеются, что если кидать достаточно много всего, то что-то да прилипнет и в конце концов они окажутся правы», — приводит слова Уайта издание MMA Fighting.

Турнир в Белом доме приурочен к 80-летию президента США Дональда Трампа и 250-й годовщине независимости страны. Среди бойцов, которых СМИ связывают с участием в мероприятии, — Конор Макгрегор, Джон Джонс и Алекс Перейра.

Материалы по теме
UFC в Белом доме пройдёт в странном формате. Это точно то, чего мы ждали?
UFC в Белом доме пройдёт в странном формате. Это точно то, чего мы ждали?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android