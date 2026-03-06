Скидки
Кори Сэндхаген — О’Мэлли: дерись со мной, чёрт возьми!

Кори Сэндхаген — О'Мэлли: дерись со мной, чёрт возьми!
Американский боец в легчайшем весе (до 61 кг) Кори Сэндхаген раскритиковал бывшего чемпиона дивизиона Шона О'Мэлли за нежелание проводить с ним бой.

«Эй, народ, внимание! Сейчас я объясню, почему UFC упускает один из величайших боёв, который можно было бы устроить на карде в Белом доме. И всё потому, что О'Мэлли ведёт себя как избалованная сучка», — заявил Сэндхаген в видео, опубликованном в соцсетях.

В своём обращении он смонтировал несколько клипов, в которых О'Мэлли уклончиво отвечает на вопросы о возможном бое. В одном из фрагментов экс-чемпион говорит, что, если бы UFC предложил ему этот поединок, он попросил бы дать ему возможность подождать победителя предположительной трилогии между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Так это не работает», — добавил Сэндхаген, после чего показал ещё один фрагмент с неопределённой реакцией О'Мэлли и обратился к нему напрямую: «Дерись со мной, чёрт возьми!».


