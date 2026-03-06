Холлоуэй и Оливейра сделали вес перед титульным боем UFC 326

Участники главного боя турнира UFC 326 Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра успешно прошли процедуру взвешивания в Лас-Вегасе.

Обладатель титула BMF Макс Холлоуэй показал на весах 70,53 кг и первым уложился в лимит веса. Бывший чемпион лиги Чарльз Оливейра подтвердил вес спустя 22 минуты, его результат составил 70,76 кг.

Бой станет реваншем для соперников. Первый поединок между Холлоуэем и Оливейрой состоялся в августе 2015 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Холлоуэй.

Турнир UFC 326 пройдёт в ночь с 7 на 8 марта на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.