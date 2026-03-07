UFC 326: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам UFC 326 пройдёт в ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Главным событием вечера станет бой в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

Прямую трансляцию турнира в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также следить за ходом событий можно на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех боёв.

Предварительный кард начнётся в 1:00 мск 8 марта. Основной кард стартует в 5:00 мск.

В соглавном бою вечера встретятся представители среднего веса (до 84 кг) бразилец Кайо Борральо и Ренье де Риддер из Нидерландов.