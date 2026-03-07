Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 326: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC 326: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
Комментарии

Турнир по смешанным единоборствам UFC 326 пройдёт в ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Главным событием вечера станет бой в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

Прямую трансляцию турнира в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также следить за ходом событий можно на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех боёв.

Предварительный кард начнётся в 1:00 мск 8 марта. Основной кард стартует в 5:00 мск.

В соглавном бою вечера встретятся представители среднего веса (до 84 кг) бразилец Кайо Борральо и Ренье де Риддер из Нидерландов.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Кайо Борральо — Ренье де Риддер
08 марта 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Кайо Борральо
Не началось
Ренье де Риддер
Материалы по теме
UFC 326: BMF-разборка в Лас-Вегасе! Холлоуэй и Оливейра сойдутся в реванше. LIVE
Live
UFC 326: BMF-разборка в Лас-Вегасе! Холлоуэй и Оливейра сойдутся в реванше. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android