Джейк Пол запускает новую боксёрскую лигу для женщин

Промоутерская компания Most Valuable Promotions (MVP), принадлежащая блогеру и боксёру Джейку Полу, объявила о запуске новой платформы для женского бокса — MVPW. Организация заключила многолетний контракт с ESPN, в рамках которого первые три турнира пройдут в апреле и мае 2026 года. Об этом сообщает ESPN.

«С момента основания MVP мы стратегически сосредоточились на создании глобального дома для женского бокса с участием лучших бойцов мира. Сегодня мы с гордостью вступаем в новую эру», — заявили сооснователи MVP Накиса Бидариан и Джейк Пол.

Первый ивент MVPW-01 состоится 5 апреля в лондонском Olympia Events. Это будет уже анонсированный ранее дебют промоушена в Великобритании. Главным событием вечера станет объединительный бой в лёгком весе (до 61 кг) между чемпионкой WBC британкой Кэролайн Дюбуа и обладательницей пояса WBO Терри Харпер. Также в карде состоится бой за звание абсолютной чемпионки во втором легчайшем весе (до 55 кг) между обладательницей поясов WBO, IBF и WBC британкой Элли Скотни и чемпионкой WBA мексиканкой Майели Флорес. Шантель Кэмерон проведёт бой за вакантный титул WBO в первом среднем весе (до 70 кг) против Михаэлы Котасковой.

Контракт MVPW с ESPN рассчитан до 2028 года. В пул бойцов промоушена также входят абсолютная чемпионка в полулёгком весе Аманда Серрано, чемпионка WBC в полулёгком весе Тиара Браун, Эбани Бриджес и другие.