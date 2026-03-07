Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: где смотреть бой, на каком канале

Бой между представителем США Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой станет главным событием турнира UFC 326, который пройдёт в ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе.

Прямую трансляцию поединка в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также бой будет доступен для просмотра на платформе UFC Fight Pass. Основной кард турнира начнётся в 5:00 мск 8 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Соперники уже встречались в августе 2015 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Холлоуэй — бразилец не смог продолжить бой из-за травмы пищевода.

