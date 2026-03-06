Том Аспиналл — о переходе к Эдди Хирну: хочу обеспечить свою семью на поколения вперёд

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл прокомментировал подписание контракта с талант-агентством Matchroom, принадлежащим известному боксёрскому промоутеру Эдди Хирну. Аспиналл остаётся бойцом UFC, но теперь получит поддержку при переговорах с лигой и другими структурами.

«У нас, спортсменов, очень короткое окно возможностей, чтобы заработать большие деньги. С учётом того, что происходит в моей карьере, последних травм и всего прочего, я хочу заработать как можно больше. Я хочу обеспечить свою семью на поколения вперёд, и именно это я собираюсь сделать», — приводит слова Аспиналла издание MMA Fighting.

Боец также рассказал, как возникла идея сотрудничества. По его словам, он наблюдал за работой Хирна и его брата Фрэнка со стороны, и ему импонирует их стиль ведения дел. При личной встрече, по словам Аспиналла, они сразу нашли общий язык.