Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл — о переходе к Эдди Хирну: хочу обеспечить свою семью на поколения вперёд

Том Аспиналл — о переходе к Эдди Хирну: хочу обеспечить свою семью на поколения вперёд
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл прокомментировал подписание контракта с талант-агентством Matchroom, принадлежащим известному боксёрскому промоутеру Эдди Хирну. Аспиналл остаётся бойцом UFC, но теперь получит поддержку при переговорах с лигой и другими структурами.

«У нас, спортсменов, очень короткое окно возможностей, чтобы заработать большие деньги. С учётом того, что происходит в моей карьере, последних травм и всего прочего, я хочу заработать как можно больше. Я хочу обеспечить свою семью на поколения вперёд, и именно это я собираюсь сделать», — приводит слова Аспиналла издание MMA Fighting.

Боец также рассказал, как возникла идея сотрудничества. По его словам, он наблюдал за работой Хирна и его брата Фрэнка со стороны, и ему импонирует их стиль ведения дел. При личной встрече, по словам Аспиналла, они сразу нашли общий язык.

Материалы по теме
Аспиналл — чемпион в опале. Почему в UFC недолюбливают британца?
Аспиналл — чемпион в опале. Почему в UFC недолюбливают британца?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android