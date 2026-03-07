UFC 326: полный кард участников, список бойцов

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

Представляем полный кард турнира.

Основной кард:

Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра;

Кайо Борральо — Ренье де Риддер;

Роб Фонт — Рауль Росас-младший;

Дрю Добер — Майкл Джонсон;

Грегори Родригес — Брунно Феррейра.

Предварительный кард:

Коди Гарбрандт — Лун Сяо;

Донте Джонсон — Коди Брандейдж;

Рики Турсиос — Альберто Монтес;

Коди Дёрден — Нямжаргал Тумендемберел;

Су Мудаэрцзи — Хесус Сантос Агилар;

Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;

Чон Ён Ли — Гастон Боланьос;

Люк Фернандес — Родолфо Беллато.

Посмотреть прямую трансляцию турнира UFC 326 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также соревнование запланировано к трансляции на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 1:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск 8 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.