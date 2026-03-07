UFC 326: полный кард участников, список бойцов
В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.
Представляем полный кард турнира.
Основной кард:
- Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра;
- Кайо Борральо — Ренье де Риддер;
- Роб Фонт — Рауль Росас-младший;
- Дрю Добер — Майкл Джонсон;
- Грегори Родригес — Брунно Феррейра.
Предварительный кард:
- Коди Гарбрандт — Лун Сяо;
- Донте Джонсон — Коди Брандейдж;
- Рики Турсиос — Альберто Монтес;
- Коди Дёрден — Нямжаргал Тумендемберел;
- Су Мудаэрцзи — Хесус Сантос Агилар;
- Рафаэль Тобиас — Дияр Нургожай;
- Чон Ён Ли — Гастон Боланьос;
- Люк Фернандес — Родолфо Беллато.
Посмотреть прямую трансляцию турнира UFC 326 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также соревнование запланировано к трансляции на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 1:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск 8 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.
