Анонсирован реванш Армана Царукяна и Джорджио Пулласа в грэпплинге

Промоушен Real American Freestyle (RAF) официально объявил о проведении реванша между бойцом UFC Арманом Царукяном и американцем Джорджио Пулласом. Поединок в грэпплинге состоится 28 марта на турнире RAF 07.

Фото: realamericanfreestyle.com

Первая встреча бойцов прошла в феврале на турнире RAF 06 и завершилась победой Царукяна со счётом 5:3. Сразу после окончания схватки россиянин повалил соперника и нанёс несколько ударов, после чего ситуация переросла в массовую драку. По информации источников, на протяжении всего поединка Пуллас провоцировал Царукяна разговорами.

Сооснователи лиги Чад Бронштейн и Иззи Мартинес ранее подчёркивали, что повторный бой должен пройти именно в RAF, где зародилось противостояние.

