Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

Ориентировочное время начала боя — 7:00 мск. Посмотреть прямую трансляцию боя и всего турнира UFC 326 можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также соревнование запланировано к трансляции на платформе UFC Fight Pass.

Предварительный кард стартует в 1:00 мск, бои основного карда — в 5:00 мск 8 марта. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Макс Холлоуэй показал скоростную работу на руках

