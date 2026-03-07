Александр Волков подерётся с Кортес-Акостой на UFC 328 — источник

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков может провести поединок против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты. Об этом сообщает инсайдер Лео Уокер Гимараэс в соцсетях.

По словам источника, этот поединок находится на стадии разработки на турнир UFC 328, который пройдёт в ночь на 9 мая в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США.

Вальдо Кортес-Акосте 34 года. Доминиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в организации 10 побед и два поражения. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США), он встречался с Дерриком Льюисом. Кортес-Акоста нокаутировал американца во втором раунде, обеспечив себе 17-ю победу в карьере.

В последнем поединке в UFC Волков встречался с тяжеловесом из Бразилии Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321. Александр одержал победу раздельным судейским решением. Эта победа стала для него 39-й в смешанных единоборствах при 11 поражениях.

