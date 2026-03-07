Гонорары Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры за бой 8 марта 2026 года

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

Гонорары за бой между Максом и Чарльзом на данный момент неизвестны. Но за свой предыдущий поединок с польским атлетом Матеушем Гамротом бразильский атлет Оливейра получил $ 571 тыс., из которых $ 50 тыс. — бонус за лучшее выступление, а $ 21 тыс. — спонсорские выплаты, согласно порталу Sporty Salaries.

За поединок с американским атлетом Дастином Порье летом 2025 Макс Холлоуэй заработал около $ 1,54 млн.