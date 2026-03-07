Макс Холлоуэй: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между американским атлетом Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком американца.

Имя: Макс Холлоуэй.

Прозвище: Благословенный.

Возраст: 34 года.

Рост: 180 см.

Рейтинг в UFC: четвёртое место в лёгком весе.

Рекорд: 17-8.

Побед решением: 13.

Досрочных побед: 12 нокаутом, 2 сабмишеном.

Макс дебютировал в UFC в 2012 году на турнире UFC 143. Его соперником стал Дастин Порье, который одержал победу после рычага локтя.