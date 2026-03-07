Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макс Холлоуэй: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Макс Холлоуэй: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между американским атлетом Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком американца.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

Имя: Макс Холлоуэй.
Прозвище: Благословенный.
Возраст: 34 года.
Рост: 180 см.
Рейтинг в UFC: четвёртое место в лёгком весе.
Рекорд: 17-8.
Побед решением: 13.
Досрочных побед: 12 нокаутом, 2 сабмишеном.

Макс дебютировал в UFC в 2012 году на турнире UFC 143. Его соперником стал Дастин Порье, который одержал победу после рычага локтя.

Материалы по теме
UFC 326: бой легенд за пояс BMF. Сможет ли Оливейра взять реванш у Холлоуэя? LIVE
Live
UFC 326: бой легенд за пояс BMF. Сможет ли Оливейра взять реванш у Холлоуэя? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android