Чарльз Оливейра: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между американским атлетом Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком бразильца.
Имя: Чарльз Оливейра.
Прозвище: Ду Бронкс.
Возраст: 36 лет.
Рост: 177,8 см.
Рейтинг в UFC: третье место в лёгком весе.
Рекорд: 36-11.
Побед решением: 4.
Досрочных побед: 10 нокаутом, 22 сабмишеном.
Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году в поединке против американца Даррена Элкинса, победив его с помощью рычага локтя.