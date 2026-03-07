Чарльз Оливейра: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между американским атлетом Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком бразильца.

Имя: Чарльз Оливейра.

Прозвище: Ду Бронкс.

Возраст: 36 лет.

Рост: 177,8 см.

Рейтинг в UFC: третье место в лёгком весе.

Рекорд: 36-11.

Побед решением: 4.

Досрочных побед: 10 нокаутом, 22 сабмишеном.

Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году в поединке против американца Даррена Элкинса, победив его с помощью рычага локтя.