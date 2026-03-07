Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чарльз Оливейра: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Чарльз Оливейра: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Комментарии

В ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между американским атлетом Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой. В преддверии поединка «Чемпионат» предлагает ознакомиться с послужным списком бразильца.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

Имя: Чарльз Оливейра.
Прозвище: Ду Бронкс.
Возраст: 36 лет.
Рост: 177,8 см.
Рейтинг в UFC: третье место в лёгком весе.
Рекорд: 36-11.
Побед решением: 4.
Досрочных побед: 10 нокаутом, 22 сабмишеном.

Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году в поединке против американца Даррена Элкинса, победив его с помощью рычага локтя.

Материалы по теме
UFC 326: бой легенд за пояс BMF. Сможет ли Оливейра взять реванш у Холлоуэя? LIVE
Live
UFC 326: бой легенд за пояс BMF. Сможет ли Оливейра взять реванш у Холлоуэя? LIVE
Материалы по теме
Макс Холлоуэй: статистика боев, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android