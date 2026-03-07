Скидки
Арман Царукян прошёл тест на детекторе лжи

Арман Царукян прошёл тест на детекторе лжи
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян прошёл тест на детекторе лжи.

— Есть ли в спорте бойцы, которые получают больше хайпа, чем заслуживают?
— Да, Пэдди Пимблетт [Правда].

— Веришь ли ты, что победишь Илию Топурию?
— Да, я верю. Я всегда верю в себя [Правда].

— Думаешь ли ты, что дал бы Исламу Махачеву самое тяжёлое противостояние?
— Нет, я думаю, Волкановски провёл самый тяжёлый бой в их первом поединке [Ложь].

— Ты действительно так богат?
— Нет [Ложь].

— Ты боишься Дану Уайта?
— Нет [Ложь].

— Ты когда-нибудь симулировал травму, чтобы избежать опасного боя?
— Да [Ложь].

