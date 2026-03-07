Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян прошёл тест на детекторе лжи.

— Есть ли в спорте бойцы, которые получают больше хайпа, чем заслуживают?

— Да, Пэдди Пимблетт [Правда].

— Веришь ли ты, что победишь Илию Топурию?

— Да, я верю. Я всегда верю в себя [Правда].

— Думаешь ли ты, что дал бы Исламу Махачеву самое тяжёлое противостояние?

— Нет, я думаю, Волкановски провёл самый тяжёлый бой в их первом поединке [Ложь].

— Ты действительно так богат?

— Нет [Ложь].

— Ты боишься Дану Уайта?

— Нет [Ложь].

— Ты когда-нибудь симулировал травму, чтобы избежать опасного боя?

— Да [Ложь].