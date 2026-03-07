«Отец сказал мне». Оливейра — о своём поведении на битвах взглядов в UFC

Бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра рассказал о своём подходе к битвам взглядов.

«Когда я только начинал драться, мой отец сказал мне: «Каждый раз, когда ты смотришь в глаза своему сопернику, не толкай его, не прикасайся к нему. Но смотри глубоко в его глаза и показывай, кто хочет большего».

Я хочу показать сопернику, как сильно я этого хочу. Я знаю, что ты тоже тренировался, посвящал себя этому, но ты не тренировался больше, чем я. Ты не истекал кровью больше, чем я. Ты не прошёл через то, через что прошёл я, так что именно это я и хочу показать», — приводит слова Оливейры аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.