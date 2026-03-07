«Смогу сказать после первых двух минут». Царукян — о фаворите в бою Холлоуэй — Оливейра

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян высказался о предстоящем поединке за пояс BMF между американским атлетом Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Иногда Чарльз дерётся очень хорошо, а иногда он дерётся плохо. Поэтому предсказание зависит от того, как он будет выглядеть. Так что я смогу сказать после просмотра первых двух минут. Я бы сказал, Оливейра», — сказал Царукян на YouTube-канале JAXXON PODCAST.

Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году в поединке против американца Даррена Элкинса, победив его с помощью рычага локтя.

Холлоуэй дебютировал в UFC в 2012 году на турнире UFC 143. Его соперником стал Дастин Порье, который одержал победу после рычага локтя.