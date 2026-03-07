Макгрегор сделал прогноз на бой Оливейра — Холлоуэй, заявив, что забрал бы у них титул BMF

Легендарный ирландский боец и первый в истории двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о поединке между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

«Привет, UFC! Это отличный бой, Холлоуэй против Оливейры! Я очень жду его! Мне всегда интересно смотреть реванши бойцов. Для этого нужна огромная смелость и честь, и я всегда это уважаю.

В прошлый раз , как мне показалось, Холлоуэй сломал Чарльза в начале боя, и затем бой остановили. Трудно было сказать, была ли это случайная травма или она была вызвана действиями соперника. Я вижу хороший бой, но, честно говоря, с похожим исходом. Думаю, Макс лёгок на ногах, сможет доставать до Чарльза и снова начнёт его ломать. Однако сейчас это уже другой Чарльз, так что посмотрим.

Я также не считаю, что титул BMF здесь уместен, учитывая, что оба парня мучаются в сауне, чтобы сделать вес. В этом нет ничего от BMF. Что касается меня, то в бою против любого из этих соперников я бы чувствовал себя чрезвычайно уверенно. Я остановлю их обоих на месте. Я плохой парень с добрым сердцем, так что, возможно, я пополню свою коллекцию поясом BMF.

Удачи с турниром!» — ответил Макгрегор пресс-службе UFC в социальных сетях.