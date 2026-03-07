Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор сделал прогноз на бой Оливейра — Холлоуэй, заявив, что забрал бы у них титул BMF

Макгрегор сделал прогноз на бой Оливейра — Холлоуэй, заявив, что забрал бы у них титул BMF
Комментарии

Легендарный ирландский боец и первый в истории двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о поединке между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

«Привет, UFC! Это отличный бой, Холлоуэй против Оливейры! Я очень жду его! Мне всегда интересно смотреть реванши бойцов. Для этого нужна огромная смелость и честь, и я всегда это уважаю.

В прошлый раз, как мне показалось, Холлоуэй сломал Чарльза в начале боя, и затем бой остановили. Трудно было сказать, была ли это случайная травма или она была вызвана действиями соперника. Я вижу хороший бой, но, честно говоря, с похожим исходом. Думаю, Макс лёгок на ногах, сможет доставать до Чарльза и снова начнёт его ломать. Однако сейчас это уже другой Чарльз, так что посмотрим.

Я также не считаю, что титул BMF здесь уместен, учитывая, что оба парня мучаются в сауне, чтобы сделать вес. В этом нет ничего от BMF. Что касается меня, то в бою против любого из этих соперников я бы чувствовал себя чрезвычайно уверенно. Я остановлю их обоих на месте. Я плохой парень с добрым сердцем, так что, возможно, я пополню свою коллекцию поясом BMF.

Удачи с турниром!» — ответил Макгрегор пресс-службе UFC в социальных сетях.

Материалы по теме
UFC 326: Оливейра и Холлоуэй готовы к бою. Парни чуть не устроили потасовку. LIVE
Live
UFC 326: Оливейра и Холлоуэй готовы к бою. Парни чуть не устроили потасовку. LIVE
Материалы по теме
«Смогу сказать после первых двух минут». Царукян — о фаворите в бою Холлоуэй — Оливейра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android