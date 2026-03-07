Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бо Никал: уверен на 101% в победе над Чимаевым в борцовском поединке

Бо Никал: уверен на 101% в победе над Чимаевым в борцовском поединке
Комментарии

Американский боец UFC и борец Бо Никал объяснил, почему верит в свою победу в борцовской схватке с действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Борцовский поединок с Хамзатом Чимаевым? Уверен в своей победе на 101%. Да, на 101%. И здесь дело не в том, что Хамзат слаб, — просто я полностью уверен в себе и в своих навыках. В UFC прямо сейчас, с точки зрения борцовских навыков, я думаю, что Хамзат и я — лучшие борцы», — сказал Никал на YouTube-канале JAXXON PODCAST.

В студенческой борьбе (фолкстайл) Бо имеет три золотые медали национального чемпионата NCAA (2017, 2018, 2019). Пытался отобраться на Олимпиаду в Токио, но проиграл своему одноклубнику по университету Дэвиду Тейлору.

Материалы по теме
Чимаев реально идёт за «головой» Перейры. У Хамзата есть все шансы переписать историю UFC
Чимаев реально идёт за «головой» Перейры. У Хамзата есть все шансы переписать историю UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android