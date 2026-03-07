Бо Никал: уверен на 101% в победе над Чимаевым в борцовском поединке

Американский боец UFC и борец Бо Никал объяснил, почему верит в свою победу в борцовской схватке с действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Борцовский поединок с Хамзатом Чимаевым? Уверен в своей победе на 101%. Да, на 101%. И здесь дело не в том, что Хамзат слаб, — просто я полностью уверен в себе и в своих навыках. В UFC прямо сейчас, с точки зрения борцовских навыков, я думаю, что Хамзат и я — лучшие борцы», — сказал Никал на YouTube-канале JAXXON PODCAST.

В студенческой борьбе (фолкстайл) Бо имеет три золотые медали национального чемпионата NCAA (2017, 2018, 2019). Пытался отобраться на Олимпиаду в Токио, но проиграл своему одноклубнику по университету Дэвиду Тейлору.