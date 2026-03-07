Скидки
Асланбек Бадаев назвал фаворита в поединке Холлоуэя и Оливейры

Комментарии

Вице-президент промоушена АСА Асланбек Бадаев высказался о предстоящем поединке за пояс BMF между американским атлетом Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

«В этом поединке встречаются два мастера различных аспектов. Жёсткий, техничный и работоспособный ударник Холлоуэй и сильный джитсер, мастер партера Оливейра. Понятно, что и в стойке Оливейра хорош. Часто он применяет такую тактику, что хорошо проводит атаки в стойке, а потом переводит и сабмитит. Или же сам заставляет людей переходить в партер, а там сабмитит. При этом Холлоуэй — мастер стойки. У него хорошие руки, но и побороться он тоже может. Думаю, бой пройдёт в стойке, и Холлоуэй покажет преимущество в этом аспекте, перестреляв и переработав Оливейру. Возможно даже Холлоуэй финиширует Оливейру, как это было в бою с Гэтжи. Ставлю на Холлоуэя, считаю его фаворитом. Хотя понятно, что Оливейра опасен для любого», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

