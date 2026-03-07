Дрю Добер намерен упрочить рекорд по нокаутам в лёгком весе UFC в бою с Майклом Джонсоном

Американский легковес Дрю Добер планирует увеличить рекордное количество нокаутов в дивизионе в предстоящем бою с Майклом Джонсоном на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе. Об этом он рассказал на медиадне.

«Думаю, во мне осталось ещё шесть нокаутов. Я только что посмотрел расклады. У Мэтта Брауна их, кажется, 13? Забавно об этом думать. Сам факт, что я вообще участвую в этом разговоре, повергает меня в недоумение, и я это ценю. Не ставлю долгосрочных целей, но планирую нокаутировать ЭмДжея и продолжить эту серию», — приводит слова Добера издание MMA Junkie.

Турнир UFC 326 пройдёт в ночь с 7 на 8 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Основной кард начнётся в 5:00 мск.