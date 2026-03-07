Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дрю Добер намерен упрочить рекорд по нокаутам в лёгком весе UFC в бою с Майклом Джонсоном

Дрю Добер намерен упрочить рекорд по нокаутам в лёгком весе UFC в бою с Майклом Джонсоном
Комментарии

Американский легковес Дрю Добер планирует увеличить рекордное количество нокаутов в дивизионе в предстоящем бою с Майклом Джонсоном на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе. Об этом он рассказал на медиадне.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Дрю Добер — Майкл Джонсон
08 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрю Добер
Не началось
Майкл Джонсон

«Думаю, во мне осталось ещё шесть нокаутов. Я только что посмотрел расклады. У Мэтта Брауна их, кажется, 13? Забавно об этом думать. Сам факт, что я вообще участвую в этом разговоре, повергает меня в недоумение, и я это ценю. Не ставлю долгосрочных целей, но планирую нокаутировать ЭмДжея и продолжить эту серию», — приводит слова Добера издание MMA Junkie.

Турнир UFC 326 пройдёт в ночь с 7 на 8 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Основной кард начнётся в 5:00 мск.

Материалы по теме
UFC 326: Холлоуэй — фаворит боя за пояс BMF. Но справится ли он с борьбой Оливейры? LIVE
Live
UFC 326: Холлоуэй — фаворит боя за пояс BMF. Но справится ли он с борьбой Оливейры? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android