Барбоза заменит Масвидаля в грэпплинговом бою с Шарой Буллетом 11 марта — источник

Бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий Эдсон Барбоза заменит бывшего обладателя титула BMF американца Хорхе Масвидаля в поединке по грэпплингу против популярного российского бойца UFC, выступающего в среднем весе, Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, который состоится 11 марта на турнире Hype Fighting в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ряд СМИ, включая авторитетный аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Причина замены не уточняется. Официального подтверждения от спортсменов или организации пока что не поступало.

Напомним, схватка пройдёт по правилам «сабмишн-онли», то есть победу один из бойцов может одержать лишь досрочно. В противном случае матч будет признан ничьей.