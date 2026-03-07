Опетайю лишат пояса IBF, когда он подерётся за титул Zuffa Boxing

Международная боксерская федерация (IBF) отказалась санкционировать бой между чемпионом мира в первом тяжёлом весе Джеем Опетайей и Брэндоном Глэнтоном, в котором также на кону должен был стоять пояс новосозданного промоушена Zuffa Boxing. Об этом сообщает ESPN.

В заявлении IBF говорится, что организация отозвала санкционирование поединка, поскольку её ввели в заблуждение относительно статуса чемпионского пояса Zuffa. Ранее он был охарактеризован как «трофей или знак признания», однако на пресс-конференции в пятницу Опетайя заявил, что бой будет объединительным.

Zuffa Boxing не является признанной IBF санкционирующей организацией и не соблюдает те же обязательные правила, которым следуют в федерации. Если Опетайя проведёт этот бой, будет лишён титула IBF второй раз в карьере. Впервые это произошло в 2023 году, когда австралиец вышел на ринг против Эллиса Зорро вместо обязательного претендента Майриса Бриедиса.