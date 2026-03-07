Скидки
Опетайю лишат пояса IBF, когда он подерётся за титул Zuffa Boxing

Опетайю лишат пояса IBF, когда он подерётся за титул Zuffa Boxing
Международная боксерская федерация (IBF) отказалась санкционировать бой между чемпионом мира в первом тяжёлом весе Джеем Опетайей и Брэндоном Глэнтоном, в котором также на кону должен был стоять пояс новосозданного промоушена Zuffa Boxing. Об этом сообщает ESPN.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Джей Опетайя — Брэндон Глэнтон
09 марта 2026, понедельник. 05:00 МСК
Джей Опетайя
Не началось
Брэндон Глэнтон

В заявлении IBF говорится, что организация отозвала санкционирование поединка, поскольку её ввели в заблуждение относительно статуса чемпионского пояса Zuffa. Ранее он был охарактеризован как «трофей или знак признания», однако на пресс-конференции в пятницу Опетайя заявил, что бой будет объединительным.

Zuffa Boxing не является признанной IBF санкционирующей организацией и не соблюдает те же обязательные правила, которым следуют в федерации. Если Опетайя проведёт этот бой, будет лишён титула IBF второй раз в карьере. Впервые это произошло в 2023 году, когда австралиец вышел на ринг против Эллиса Зорро вместо обязательного претендента Майриса Бриедиса.

Топ-турнир UFC 326 и первый титульник Zuffa Boxing. Главные бои недели
Топ-турнир UFC 326 и первый титульник Zuffa Boxing. Главные бои недели
