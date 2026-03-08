Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: ориентировочное время начала боя — 7:00 мск

Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: ориентировочное время начала боя — 7:00 мск
Комментарии

Бой между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой станет главным событием турнира UFC 326, который пройдёт в ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Ориентировочное время начала поединка — 7:00 мск.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

Прямую трансляцию боя и всего турнира в России покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Предварительный кард начнётся в 1:00 мск 8 марта, бои основного карда стартуют в 5:00 мск.

Соперники уже встречались в августе 2015 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Холлоуэй — бразилец не смог продолжить бой из-за травмы пищевода.

Материалы по теме
UFC 326: турнир стартовал. Ждём поединок Холлоуэя и Оливейры. LIVE
Live
UFC 326: турнир стартовал. Ждём поединок Холлоуэя и Оливейры. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android