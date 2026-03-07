Скидки
Эдди Хирн: Аспиналл не нуждается в UFC, это UFC нуждается в нём

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о новом клиенте своей компании — действующем чемпионе UFC в тяжёлом весе Томе Аспиналле. Британец подписал контракт с талант-агентством Хирна в начале марта.

«Когда я просматривал гонорары Тома Аспиналла, я чуть не упал со стула, потому что знаю: если бы это был наш бизнес, он зарабатывал бы в 10 раз больше. Его возвращение будет грандиозным. Как организация они нуждаются в нём. Забудьте, что он нуждается в UFC. На самом деле он не нуждается в UFC сейчас, но они нуждаются в нём, потому что им нужны звёзды в тяжёлом весе», — сказал Хирн в видео, опубликованном в официальном YouTube-канале Аспиналла.

Аспиналл остаётся бойцом UFC, но теперь будет получать поддержку при переговорах с лигой и другими структурами. Британец восстанавливается после травмы глаз, полученной в декабрьском бою с Сирилем Ганом на UFC 321, который был признан несостоявшимся.

UFC может потерять Аспиналла? Война Уайта с промоутером вышла за пределы бокса
