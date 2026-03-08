Скидки
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 7:00 мск

Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 7:00 мск
Сегодня, 8 марта, в Лас-Вегасе на арене T-Mobile проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 326. Главным событием вечера станет бой за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой. Ориентировочное время начала поединка — 7:00 мск.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

Прямую трансляцию боя и всего турнира в России показывают телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

Для Холлоуэя это будет вторая защита пояса BMF, который он завоевал на UFC 300 в апреле 2024 года, нокаутировав Джастина Гэтжи. Прошлым летом Благословенный защитил титул в бою с Дастином Порье.

Соперники уже встречались более 10 лет назад. Тот поединок завершился победой Холлоуэя досрочно, однако оставил много вопросов — в какой-то момент Оливейра отказался продолжать бой, и до сих пор доподлинно неизвестно, что произошло. Теперь у бразильца есть возможность закрыть эти вопросы и заодно завоевать пояс BMF.

