Махачев и Топурия могли подраться в Белом доме, но бой под угрозой срыва — источник

Бой между Исламом Махачевым и Илиёй Топурией за титул чемпиона UFC в полусреднем весе мог состояться на турнире в Белом доме. Об этом сообщает телеграм-канал «Вестник ММА».

По информации источника, один из бойцов уже подписал контракт на чемпионский бой и ждал подписания от соперника. Подтвердить, что второй боец поставил подпись под соглашением, не удалось. Далее пришла информация от главы UFC Даны Уайта, что с карда турнира в Белом доме «слетел» какой-то очень крупный бой.

«Честно, долго думал рассказывать вам всё это или нет, но решил быть честным с аудиторией. Думаю, Уайт анонсирует кард сразу после UFC 326, и будем надеяться, что бой двух двойных чемпионов мы там увидим. А пока имеем то, что имеем. Один из них контракт подписал, второй — не знаю, так что пока неофициально, но бой этот UFC хотели сделать именно на турнире в Белом доме», — написал автора телеграм-канала.

Официального подтверждения информации от UFC или представителей бойцов пока не поступало. Турнир в Белом доме запланирован на 14 июня по местному времени и приурочен к 80-летию президента США Дональда Трампа и 250-й годовщине независимости страны. Ранее Уайт обещал объявить полный кард ивента в ночь на воскресенье во время трансляции UFC 326.