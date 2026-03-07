Скидки
«Это немного ослабляет позиции Джонса». Кормье — о расторжении контракта Нганну с PFL

«Это немного ослабляет позиции Джонса». Кормье — о расторжении контракта Нганну с PFL
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что освобождение Фрэнсиса Нганну от контракта с PFL может помочь лиге в переговорах с Джоном Джонсом.

«Джонс доставляет слишком много проблем, чтобы попасть на турнир в Белом доме, или это не работает, а тут Фрэнсис Нганну на рынке. Ты можешь развернуться и сказать: «Фрэнсис, можем ли мы встретиться и поговорить о том, чтобы ты подрался в Белом доме?» Это немного ослабляет позиции Джонса», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.

Ранее глава UFC Дана Уайт возлагал на Джонса вину за то, что бой между ним и Нганну не состоялся в 2020 году. По словам Уайта, Джонс запросил абсурдные деньги, ссылаясь на гонорары Деонтея Уайлдера в боях с Тайсоном Фьюри.

