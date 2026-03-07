Скидки
«Двойная продажа». Макгрегор — о том, почему его не ставят в карды громких турниров UFC

Комментарии

Легендарный ирландский боец и первый в истории двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что лига намеренно не включает его в карды самых громких событий, чтобы зарабатывать на нём дважды.

«Обычно они не ставят меня на UFC 200, или 300, или на «Сферу». Обычно они ставят меня на UFC 201 или 301 — двойная продажа. Турнир в Белом доме и так будет успешным независимо от того, кого мы туда поставим, всем всё равно. А потом выпускают Макгрегора на следующий [турнир], чтобы удвоить экономический эффект», — заявил Макгрегор в интервью для YouTube-канала Smash Cast.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Комментарии
