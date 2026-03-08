Скидки
Макгрегор — о возвращении в UFC: мне предлагали разных соперников, но контракт не прислали

Макгрегор — о возвращении в UFC: мне предлагали разных соперников, но контракт не прислали
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что пока не получил контракт на бой, несмотря на обсуждение различных вариантов соперников. В то же время ирландец выразил готовность провести поединок с победителем главного боя UFC 326 между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой.

UFC 2026. UFC 326, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй — Чарльз Оливейра
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Чарльз Оливейра

По словам 37-летнего бойца, первоначально планировалось, что его отложенный бой с Майклом Чендлером состоится на турнире в Белом доме в июне, но затем руководство лиги изменило планы. Ему предлагали другие варианты соперников, но контракт так и не был отправлен.

«Чувствую, что могу подраться с победителем сегодняшнего главного боя за пояс BMF между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой. Даже если они предложат мне какого-то ноунейма, который, по их мнению, станет трудным соперником, — без проблем. Присылайте контракт, да, да, да», — заявил Макгрегор в интервью для YouTube-канала Smash Cast.

Ирландец подтвердил, что посетит турнир в Белом доме 14 июня, даже если не будет драться, и выразил готовность возглавить кард турнира в Международную неделю боёв в июле. Он также опроверг предположения о скором завершении карьеры, заявив, что намерен выступать до 50 лет и провести ещё как минимум 10 боёв.

