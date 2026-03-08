Скидки
UFC объявил главный бой турнира в Белом доме

Комментарии

Стал официально известен главный бой на турнире UFC, который состоится 14 июня в Белом доме. В нём подерутся американец Джастин Гэтжи и испано-грузин Илия Топурия. На кону будет стоять чемпионский пояс в лёгком весе.

Об этом официально сообщил глава промоушена Дана Уайт на турнире 326, который проходит на данный момент.

Напомним, Илия Топурия отказался от пояса в лёгком весе из-за проблем в семье. Вакантный титул оспорили Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблет. По итогу американец одолел своего оппонента единогласным решением судей.

В предыдущем бою Илия Топурия в июне 2025 года победил бразильца Чарльза Оливейру нокаутом. Илия по-прежнему остаётся непобеждённным с рекордом 17-0.

Илия Топурия провёл ударную тренировку с Серхио Рамосом

